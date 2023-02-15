Reuters: Еврокомиссия предложила отключить от SWIFT ещё четыре российских банка

Вашингтон, , 16:44 — REGNUM Под ограничительные меры в рамках десятого пакета антироссийских санкций могут попасть четыре кредитные организации. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

«Альфа Банк» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, Еврокомиссия предложила ввести санкции против «Альфа-банка», «Росбанка» и «Тинькофф Банка». Четвертый банк не называется.

Ранее информацию о том, что эти банки могут попасть под санкции, писало информационное агентство Bloomberg.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что десятый пакет антироссийских санкций затронет электронику, специальные транспортные средства, запчасти для грузовиков и авиационных двигателей, товары двойного назначения.