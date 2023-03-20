Берн, 20 марта, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Письма с требованием предоставления подтверждающих местонахождение документов направил своим клиентам из России в связи с антироссийскими санкциями швейцарский банк UBS, который также оставил за собой право заблокировать их счета в случае, если такие документы не будут предоставлены. Текст письма 20 марта приводит РИА Новости.

Horst Galuschka/Global Look Press Швейцарский банк UBS

Отмечается, что указанное послание 17 марта было направлено банком UBS своим российским клиентам, которые работают в Швейцарии.

«В связи с мерами, принятыми Федеральным советом в отношении России и Белоруссии, мы обязаны документально подтвердить статус пребывания потенциально затронутых клиентов», — говорится в нём.

Также указывается, что банк ждёт получения от своих российских клиентов копии паспорта страны проживания или копии вида на жительство в республике до 5 мая текущего года.

«Обратите внимание, что мы оставляем за собой право заблокировать вышеупомянутые банковские отношения с 6 мая 2023 года, если запрошенные документы не поступят к нам до 5 мая 2023 года», — уточняется в послании.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта посол США в Берне Скотт Миллер заявил, что власти Швейцарии вполне могли бы заблокировать ещё до 100 млрд долларов российских активов. Также он предложил отдать их после заморозки Киеву.