Страны Евросоюза договорились поставить Киеву боеприпасов на €2 млрд — France Presse

Париж, , 16:57 — REGNUM Страны — участницы Евросоюза договорились о новых поставках боеприпасов Киеву. Об этом 20 марта сообщает агентство France Presse, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

Военная помощь Украине © Volodymyr Tarasov/Global Look Press

По данным журналистов, объём нового пакета военной помощи украинским властям составит €2 млрд. Таким образом был согласован план верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Напомним, в странах ЕС регулярно проходят митинги, участники которых выступают против поставок вооружений на Украину. 5 марта подобная акция прошла в Вене. На акцию принесли флаги РФ.

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