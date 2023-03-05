В центре Вены люди вышли на митинг против поставок вооружения Украине

Вена, , 21:43 — REGNUM Сотни жителей Вены требуют от правительства нейтралитета по Украине и выступают против поставок оружия Киеву, сообщает 5 марта РИА Новости.

Акция протеста в Вене © Стрингер/ТАСС

В руках у участников митинга баннеры с надписями «Агитаторы на фронт», «Сегодня оружие, завтра танки, послезавтра твои сыновья», «Это не наша война, подстрекателей на фронт».

Митингующие требуют от австрийских властей независимой политики и нейтралитета. У участников акции — плакаты с лозунгами «Против подстрекательства и за мир» и «Нет диктатуре ЕС».

Жители Вены пришли на митинг с австрийскими и российскими флагами, некоторые были с символом мира — голубем.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Вене провели митинг в поддержку снятия санкций с России. Также несколько сотен человек выступили за сохранения нейтралитета Австрии, снижение цен на газ и электричество.