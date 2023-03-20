Париж, 20 марта, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Страны — участницы Евросоюза договорились о новых поставках боеприпасов Киеву. Об этом 20 марта сообщает агентство France Presse, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

Volodymyr Tarasov/Global Look Press Военная помощь Украине

По данным журналистов, объём нового пакета военной помощи украинским властям составит €2 млрд. Таким образом был согласован план верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Напомним, в странах ЕС регулярно проходят митинги, участники которых выступают против поставок вооружений на Украину. 5 марта подобная акция прошла в Вене. На акцию принесли флаги РФ.