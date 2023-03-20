Анкара, 20 марта, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Власти Турции могут одобрить заявку на вхождение Швеции в состав Североатлантического альянса (НАТО) до саммита этого военно-политического блока, который состоится в июне. Об этом 20 марта заявил журналистам турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

MFA Russia/Global Look Press Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Как отметил глава МИД Турции, 17 марта он встретился со своей коллегой из Швеции Анн Линде и рассказал ей о решении Анкары по заявке Финляндии на вступление в НАТО.

«Она выразила надежду, что процесс вступления в НАТО завершится до саммита альянса, на что я ответил: «Всё зависит от вас», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта правительство Турции внесло в парламент протокол о вступлении Финляндии в НАТО. Ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти вскоре начнут процесс ратификации по вступлению Финляндии в НАТО.