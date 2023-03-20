Москва, 20 марта, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Уровень раскрываемости преступлений в России в 2022 году повысился. Об этом 20 марта в своем выступлении на расширенном заседании коллегии МВД РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

Станислав Красильников/ТАСС Президент России Владимир Путин и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев (справа налево) во время ежегодного расширенного заседания коллегии МВД России

В ходе заседания коллегии МВД подводят итоги 2022 года, а также определяют основные приоритеты работы на 2023 год.

«В 2022 году удалось улучшить целый ряд важных показателей. Так, повысилась раскрываемость преступлений. Об этой проблеме говорили многократно, и важно, что определенная позитивная тенденция здесь, безусловно, наметилась», — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в России было зарегистрировано около 2 млн преступлений. Это меньше, чем в предыдущем году на 1,9%. Снижение количества преступлений зафиксировано в 57 регионах РФ, однако в 28 субъектах отмечен рост.

Напомним, год назад, в своем выступлении на коллегии Генпрокуратуры РФ, Владимир Путин отметил, что раскрываемость тяжких преступлений в России составляет около 100%.