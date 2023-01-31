МВД: в России в результате преступлений в 2022 году погибли более 21 тысячи человек

Москва, , 16:41 — REGNUM В России по итогам 2022 года в результате преступлений погибли свыше 21 тыс. человек. При этом число зарегистрированных преступлений снизилось на 1,9%, в том числе тяжких и особо тяжких — на 4,1% по сравнению с 2021 годом, сообщает пресс-служба МВД.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным ведомства, количество разбоев снизилось на 10,5%, грабежей — на 7,1%, краж — на 4,8%, уголовно наказуемых хулиганств — на 13%.

Всего за 2022 год правоохранители раскрыли более миллиона преступлений.

Каждое четвёртое преступление совершается с использованием высоких технологий. Их раскрываемость возросла на 4,4%.

На 4,4% по итогам года уменьшилось количество уголовно наказуемых деяний с участием несовершеннолетних, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения — на 12,5%, в состоянии наркотического опьянения — на 18,5%.

За год выявлено и пресечено на 42,3% больше преступлений, связанных с производством наркотиков, на 11% — связанных с их пересылкой и на 7,6% — со сбытом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России растёт количество преступлений, совершаемых иностранными гражданами.