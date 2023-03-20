Вена, 20 марта, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский своими словами о готовности Польши ввязаться в конфликт с Россией вызвал бурю критики в свой адрес. Читатели Exxpress сомнились в адекватности дипломата и назвали подобные заявления безумием.

Gov. pl Ян Эмерик Росцишевский

«Они что, совсем с ума посходили? Они такие воинственные, эти идиоты. Надеюсь, НАТО вернет этих сумасшедших в строй, ― написал Jörg Häcker. ― До сих пор я с уважением относился к полякам, но теперь ситуация меняется на кардинально противоположную».

При этом читатели отмечают, что «поляки не беспокоятся о суверенитете Украины, а снова мечтают о Великопольском государстве».

«У нас уже был идиот в качестве посла. Если Польша хочет начать войну, пусть будет так. Но тогда у НАТО нет никаких обязательств участвовать в этом», — подчеркнул другой пользователь.

«Безумие! Не посол (или один из его детей) пойдет против русских с оружием в руках. Этот конфликт спровоцирован сумасшедшими в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне, и теперь эти люди хотят воевать не только до последнего украинца, но и до последнего европейца. Становится все более очевидным, кто враг, и это не Москва», — отметил один из читателей.

Пользователи задаются вопросом, неужели «поляки в своей ненависти к России уже окончательно сошли с ума так, что не боятся общеевропейской войны или даже третьей мировой?» Другие посчитали поведение поляков «невыносимым».

Как сообщало ИА REGNUM, посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI заявил, что, если ВСУ не смогут «отстоять независимость Украины» на поле боя, у Польши «не останется другого выбора», кроме как вступить в конфликт. По его словам, на территории Украины идёт сражение за ценности и культуру Запада, и в этом сражении необходимо победить.

После таких слов французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал поляков «безумцами, отказывающимися от мира».

В посольстве Польши в Париже заявили, что слова дипломата были вырваны из контекста. Говоря о намерении Польши в случае поражения Украины продолжить войну с Россией, посол страны имел в виду наличие рисков для РФ благодаря готовности помогать Киеву со стороны стран Европы, указали в дипмиссии.