Нижний Новгород, 20 марта, 2023, 13:15 — ИА Регнум. В Нижегородской области произошло ДТП с участием школьного автобуса и грузового автомобиля, никто из детей не пострадал. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба МВД РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что автомобильная авария произошла примерно в 09:35 мск на 1-м километре Восточного подъезда к Нижнему Новгороду (в районе Зеленого города), когда двигавшийся со стороны Кстово водитель «Газели» не уступил дорогу школьному автобусу ПАЗ и допустил столкновение транспортных средств.

«Двадцать детей, находившихся в момент ДТП в салоне автобуса, не пострадали», — говорится в сообщении. В настоящее время идёт установление всех обстоятельств аварии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Башкирии сбитого автомобилем жителя Оренбургской области переехали ещё четыре автомашины. В результате ДТП мужчина погиб на месте.