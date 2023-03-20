Барселона, Испания, 20 марта, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» Винисиус Жуниор подвергся оскорблениям со стороны фанатов «Барселоны» во время матча чемпионата Испании. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает издание Marca.

Kiko Huesca/ЕРА/ТАСС Винисиус Жуниор

Как утверждает источник, фанаты «сине-гранатовых» скандировали фразу «Vinicius muérete», что переводится как «Винисиус, умри». Также один из болельщиков «Барселоны» выкрикивал расистские фразы в адрес бразильского нападающего.

Напомним, что этот случай проявления расизма испанских болельщиков в отношении Винисиуса после его переезда в Мадрид является далеко не первым. Подобной форме оскорблений также повергались его одноклубники Эдер Милитао и Родриго Силва де Гоис.

Матч «Барселона» — «Реал», проходивший 19 марта в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», завершился поражением «сливочных» со счетом 1:2. Забитыми мячами в составе «сине-гранатовых» отметились Серджи Роберто (45') и Франк Кессье (90+2' Алехандро Бальде).