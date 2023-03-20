Москва, 20 марта, 2023, 12:28 — ИА Регнум. В Москве попал под статью о незаконном изготовлении оружия 16-летний местный житель. Его уличили в хранении боевого пистолета, переделанного из сигнального в огнестрельное оружие. Об этом 20 марта сообщили в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Пистолет

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий по уголовному делу о незаконном изготовлении оружия была установлена причастность 16-летнего подростка к незаконному хранению пистолета, согласно экспертизе, переделанному из сигнального пистолета МР-371 в огнестрельное оружие», — цитирует ТАСС представителя следствия.

По его словам, оружие, изъятое у подростка, пригодно для стрельбы. В силу этого в отношении него возбуждено уголовное дело, за которое предполагается наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Подозреваемый задержан, в отношении него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на днях в одной из школ Кемеровской области учащийся принёс в школу пневматический пистолет, а его товарищ выстрелил из него. Никто не пострадал, однако родителям подростков придется отвечать за незаконные действия детей.