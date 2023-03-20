Прага, 20 марта, 2023, 11:44 — ИА Регнум. У Украины в текущем году будет только одна попытка контрнаступления. Такое мнение в интервью газете Rzeczpospolita высказал президент Чехии Пётр Павел.

Ruslan Kaniuka/Global Look Press Президент Чехии Пётр Павел

Он считает, что контрнаступление должно состояться в ближайшие месяцы. По словам Павела, «окно возможностей открыто в этом году», но после следующей зимы «поддерживать нынешний уровень помощи будет крайне сложно».

Чешский лидер подчеркнул, что многие страны будут испытывать усталость от военных действий, что скажется на уровне поддержки Украины.

«Многие страны, многие политики ожидают в этом году определённого прогресса. Я считаю, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление. Поэтому, если они решат начать крупное контрнаступление, и оно потерпит неудачу, получить средства на следующее будет крайне сложно», — отметил президент Чехии.

Он добавил, что интерес Вашингтона к Украине и уровень помощи могут снизиться в следующем году. А когда интерес США упадет, многие европейские страны последуют их примеру, уверен Павел.

Как сообщало ИА REGNUM, глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что у США есть план по весеннему большому контрнаступлению на Украине. Политик уверен, что это чрезвычайно опасно. Он настаивает, что, если власти Франции знают о подобных намерениях Вашингтона, они не должны принимать участия, «так как это рискует превратиться в мировую войну».