Французский политик Филиппо заявил о разработанном плане США по контрнаступлению на Украине весной

Париж, , 04:13 — REGNUM Глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что у США есть план по весеннему контрнаступлению на Украине.

Флориан Филиппо Claude Truong-Ngoc

«Грядет большое контрнаступление, организуемое американцами, НАТО. И я думаю, что это чрезвычайно опасно», — цитирует Филиппо РИА Новости.

По его мнению, некоторые страны Европы, а также Прибалтики стремятся к продлению глобального конфликта, а поэтому готовы на многое.

Политик настаивает, что, если власти Франции знают о подобных планах США, должны не принимать участия, «так как это рискует превратиться в мировую войну».

Как сообщало ИА REGNUM, Венгрия подвергается нападкам из-за своей «миролюбивой позиции» и потому, что в Европарламенте хотят принудить страну к участию в конфликте на Украине.