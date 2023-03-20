ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы города Донецка
Донецк, 20 марта, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины выпустили в направлении Киевского и Куйбышевского районов города Донецка Донецкой Народной Республики семь снарядов. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.
Как уточняется в сообщении представительства ДНР в СЦКК, в 06:50 по местному времени было выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра, в 08:50 — три снаряда калибра 155 миллиметров. Отмечается, что обстрел шел из районов населенных пунктов Авдеевка и Нетайлово.
О возможных пострадавших в результате обстрелов, а также о повреждениях городской инфраструктуры на данный момент не сообщается.
Напомним, 19 марта представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Донецка со стороны ВСУ произведёнными в Словакии фугасными ракетами.