ВСУ обстреляли Донецк фугасными ракетами, произведёнными в Словакии
Донецк, 19 марта 2023, 17:49 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк фугасными ракетами, произведёнными в Словакии. Об этом 19 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Отмечается, что ВСУ вёли огонь из реактивной системы залпового огня калибром 122 мм со своих позиций, которые расположены около населённого пункта Ильинка, использовав фугасные ракеты JROF-M, произведенные в Словакии.
Уточняется, что у этих ракет увеличена дальность до 40,2 км, а также повышена ударная сила.
Как передавало ИА REGNUM, при обстреле из реактивной системы залпового огня Кировского района Донецка погиб мирный житель.