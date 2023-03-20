ДНР, 20 марта, 2023, 07:40 — ИА Регнум. Украинских солдат отстреливают при попытках перемещаться в южных кварталах Артёмовска. За ними следят пулемётчики, сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

В распоряжении издания оказалось видео, на котором запечатлено, как один из украинских военных получает пулю при попытке переместиться из одного здания в другое.

За южные кварталы города идут бои, силы ВСУ подвергаются обстрелу.

Как сообщало ИА REGNUM, модернизированные танки Т-80 активно используют в боях за Артёмовск российские бойцы. В день экипаж выпускает по противнику 60–80 снарядов, рекордное значение — 128 снарядов.