20 Марта
 
7:33

Первая полоса The Independent.

"Первая полоса сегодняшней The Independent: «Дерзкий Путин посещает Украину впервые с момента вторжения». Что ж, британская газета все еще не может принять, что Мариуполь - это Россия. Но есть и один плюс: раз Путин «посещает Украину впервые», то The Independent уже однозначно признала Крым Россией", - иронизирует в своём телеграм-канале политолог Владимир Корнилов.

7:31

Омбудсмен ДНР прокомментировала отказ Совбеза ООН дать ей слово

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что отказ Совета Безопасности ООН предоставить ей возможность изложить доклад о преступлениях украинских военных преступлений в Донбассе, не поможет замолчать эту тему.

7:30

Замглавы британского Минобороны Джеймс Хиппи в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что страна позитивно оценивает решение Польши отправить Украине МиГи и просьбе восполнить «возникшие пробелы». Так королевство уже передавало Варшаве танки Challenger 2 после того, как та отправила Украине свои основные боевые машины Т-72.

7:14

Войска РФ сорвали три ротации ВСУ на передовой в районе Котляровки и Стельмаховки — начальник пресс-центра.

7:10

В случае провала Киев больше не сможет получить средств на новое контрнаступление, — считает президент Чехии Петр Павел.

«Многие страны, многие политики ожидают в этом году определенного прогресса. Я считаю, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление. Поэтому, если они решат начать крупное контрнаступление и оно потерпит неудачу, получить средства на следующее будет крайне сложно», — сказал экс-офицер НАТО газете Rzeczpospolita.

7:10

В посольстве Польши в Париже оправдываются за слова руководителя дипмиссии

Говоря о намерении Польши в случае поражения Украины продолжить войну с Россией, посол страны в Париже Ян Эмерик Росцишевский имел в виду наличие рисков для РФ благодаря готовности помогать Киеву со стороны стран Европы. Об этом заявили в дипломатическом представительстве, пояснив, что слова были вырваны из контекста.

7:10

Главное о специальной военной операции на Украине за 19 марта 2023 года.

  • На краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» за сутки уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

  • Истребительной авиацией в районе города Купянск Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Минобороны РФ.

7:09

  • Минобороны РФ показало кадры полетов экипажей самолетов Су-34 ВКС России в ходе специальной военной операции. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования.

  • Летчики ВКС России выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений Вооруженных сил России в любое время суток и любых метеорологических условиях.

  • Боевые вылеты осуществляются с ракетным вооружением различного класса. Это позволяет адекватно отреагировать на любую возникшую угрозу.

7:06

ГероиZ. Александр Вождай.

7:05

Минобороны РФ показало, как бойцы подразделения ВДВ отразили контратаку формирований ВСУ на одном из направлений проведения спецоперации.

С получением боевой задачи военнослужащие одного из соединений ВДВ выдвинулись в указанный район, ранее занятый российскими штурмовыми отрядами, где приступили к оборудованию опорного пункта. Наблюдатель заметил приближение к нашим позициям группы украинских националистов, о чем немедленно доложил командиру подразделения. Было принято решение на уничтожение украинского боевого подразделения.

Проявляя мужество, отвагу и самоотверженность, десантники массированным прицельным огнем из стрелкового оружия, автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» и крупнокалиберных пулеметов «Корд» уничтожили противника, не позволив ему приблизиться к нашим позициям.

7:03

Бойцы вспоминают героя Александра Мальцева, который через несколько дней после совершенного подвига пал смертью храбрых, прикрывая бойцов своего подразделения. Говорит военный с позывным Батя.

Минобороны РФ

7:00

Сослуживцы вспоминают о героическом подвиге сержанта Александра Мальцева. Говорит военный с позывным Рапира. Минобороны РФ.

6:58

Бойцы вспоминают сержанта Мальцева, который через несколько дней после совершенного подвига пал смертью храбрых, прикрывая бойцов своего подразделения.

Говорит военный с позывным Конь.

Минобороны РФ.

6:55

«Смелость, скорость, холодная голова» — сослуживцы вспоминают о подвиге сержанта Александра Мальцева, который в составе штурмового отряда в ходе боя спас раненых товарищей, самостоятельно овладел опорным пунктом ВСУ и взял в плен националистов. Минобороны РФ.

6:54

13 марта во время оборонительных действий в ходе одного из минометных обстрелов ВСУ сержант Александр Мальцев получил ранения, несовместимые с жизнью. Он проявил мужество и отвагу при выполнении боевых задач. Своими действиями сержант мотивировал личный состав к проявлению мужества и отваги при ведении боевых действий.

Минобороны РФ.

6:53

  • Минобороны РФ показало видеокадры того, как сержант Александр Мальцев совершал подвиг. 10 марта 2023 года, оставив группу огневой поддержки для прикрытия основных наступательных сил подразделения, заместитель командира взвода (Западный военный округ) сержант Александр Мальцев принял решение обойти противника с тыла и в составе группы из трех человек начал штурм опорного пункта.

  • В ходе боя двое военнослужащих группы были ранены. Несмотря на угрозу жизни, Александр, проявляя стойкость и мужество, вытащил из-под огня раненых товарищей, что позволило спасти их жизнь.

  • После эвакуации раненых сержант Александр Мальцев продолжил выполнение поставленной боевой задачи. Действуя скрытно и решительно, несмотря на превосходящие силы противника, сержант в одиночку атаковал опорный пункт.

  • В ходе скоротечного боя сержант Александр Мальцев уничтожил несколько военнослужащих ВСУ, несколько военнослужащих взял в плен, что обратило в бегство остальной личный состав противника.

  • Благодаря смелым и решительным действиям, сержанту удалось выполнить поставленную боевую задачу по захвату опорного пункта противника.

  • Закрепившись взводом на данном рубеже обороны, Александр оказывал огневую поддержку наступающим подразделениям отряда, чем обеспечил успешное выполнение боевой задачи по захвату позиций противника.

  • Несмотря на постоянные минометные и артиллерийские обстрелы на протяжении трех суток (с 10 по 13 марта), личный состав взвода под командованием сержанта Мальцева, неоднократно отражая контратаки превосходящих сил противника, стойко удерживал стратегически важный рубеж обороны.