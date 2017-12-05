Наступил 390-й день специальной военной операции на Украине. Минобороны РФ 20 марта сообщило подробности о подвиге, совершённом недавно сержантом Александром Мальцевым (Западный военный округ): в составе трёх человек он смог обойти противника с тыла и начать штурм опорного пункта. Завязался бой. Вытащив из-под огня двоих своих раненых товарищей (это позволило спасти их жизнь), Мальцев самостоятельно овладел опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взял в плен националистов. Через несколько дней пал смертью храбрых, прикрывая бойцов своего подразделения.

Огромные потери в живой силе и технике несёт украинская армия. Военкоры опубликовали видео о том, как солдат ВСУ попросил о помощи, глядя в камеру зависшего над ним российского дрона. Мужчина лежал на земле весь в крови, с тяжёлым ранением в ноги. Украинские солдаты бросили его без бронежилета и каски. Отмечается, что оператор дрона отправил к раненому эвакуационную группу.

Ожесточенные бои идут практически по всем направлениям. Помимо Артёмовска, где российские штурмовики, атакуя город из центра, устроили ад для ВСУ, долговременные огневые точки украинских вооружённых формирований выявлены и разбиты к северу от Донецка.

На краснолиманском направлении, близ населенных пунктов Невское, Белогоровка Луганской Народной Республики, Ямполовка и Григоровка за сутки уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих. Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил о срыве попытки ВСУ атаковать позиции российских войск на купянском направлении.

Тем временем ветеран американской армии Ноктис Дрейвен на своей странице в соцсети поддержал высказывание официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что, поставляя Киеву все больше оружия, в Белом доме не жалеют ни украинцев, ни россиян, ни американцев. Дрейвен сравнил Украину с «умирающим пациентом», которому Запад продолжает возвращать жизнь, чтобы он страдал ещё больше.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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