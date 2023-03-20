Пхеньян, 20 марта, 2023, 05:04 — ИА Регнум. В Северной Корее на учениях 18–19 марта взорвали боеголовку, которая должна была имитировать ядерное оружие. Результатом испытаний власти страны остались довольны, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

444.hu Ракета КНДР «Хвасон — 14»

Таким образом проверялась надёжность работы системы управления ядерным оружием. Тактическая ракета была взорвана на высоте 800 метров и на расстоянии 800 километров от старта над целью в Японском море.

«Были проведены учения по запуску, имитировавшему нанесение ядерного удара по главному объекту врагов. В результате чего еще раз подтверждена надежность работы устройств управления ядерным взрывом и взрывателей, которые будут установлены в ядерной боеголовке», — отметило ЦТАК.

Лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул важность этих испытаний, отметив, что просто обладания ядерным оружием недостаточно для сдерживания. По его мнению, это вооружение должно стать «реальным средством нанесения удара по врагу», поэтому необходима «полная готовность к нанесению ядерного удара».

С точки зрения выполнения этих целей он назвал прошедшие учения эффективными и улучшившими навыки действий корейских военных в боевых условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 19 марта Северная Корея отправила в сторону Японского моря очередную межконтинентальную баллистическую ракету. Об этом информировали южнокорейские военные и сообщила служба безопасности на море Японии.