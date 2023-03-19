Москва, 20 марта, 2023, 01:30 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин отметил своё особое удовольствие от поездок в Россию. Заявление сделано в его статье, опубликованной «Российской газетой».

Elhorizonte.mx Си Цзиньпин

Он напомнил, что поехал именно в РФ сразу после того, как занял пост председателя КНР. Нынешний визит станет его девятым посещением России за десять лет.

«Благодаря этим поездкам, которые всегда дают большое удовольствие и результаты, мы с президентом Владимиром Путиным открыли новую главу в летописи китайско-российских отношений», — говорится в статье Цзиньпина.

Китайский лидер назвал РФ и КНР «попутчиками в развитии и возрождении» и выразил ожидания, что страны «будут вносить больший вклад в дело прогресса человеческой цивилизации».

«Год начинается с весны, а успех — с дела», — подытожил председатель КНР накануне визита в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайской газете «Жэньминь Жибао» опубликовали статью президента России Владимира Путина перед приездом Цзиньпина. Российский лидер отметил, что Россия и Китай придерживаются мнения о необходимости формировать более справедливый, многополярный мир на основании постулатов международного права. Он подчеркнул, что между ним и председателем Китая сложились тёплые дружеские отношения.