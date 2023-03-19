Москва, 19 марта, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» может получить техническое поражение за матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Торпедо».

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород». Эмблема Пари Нижний Новгород

Как сообщает «Спорт-Экспресс», полузащитник клуба Ярослав Михайлов не имел права выходить на поле в матче с «Торпедо» и должен был отбыть дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек.

Отмечается, что «Торпедо» подаст протест на факт грубого несоблюдения регламента РПЛ.

В РПЛ, в свою очередь, заявили, что до перехода в нижегородский клуб Михайлов был заявлен за «Зенит» и выступал за «Зенит-2» во второй лиге, где получил две жёлтые карточки. В матчах за «Пари НН» он также получил два предупреждения и должен был пропустить матч с «Торпедо».

В лиге подчеркнули, что электронная система РПЛ в автоматическом режиме не учитывает карточки, полученные в других турнирах, и не может блокировать заявку игрока. Согласно регламенту, ответственность за это лежит на клубах.

После рассмотрения жалобы «Торпедо» контрольно-дисциплинарный комитет РФС может присудить «Пари НН» техническое поражение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Пари НН» сыграл вничью с «Торпедо» в матче 20-го тура РПЛ со счётом 1:1.