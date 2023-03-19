Президент Египта обсудил с Мантуровым российскую промышленную зону и строительство АЭС

Москва, , 18:56 — REGNUM Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудил с членами российской делегации во главе с главой Минпромторга Денисом Мантуровым создание российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала, сообщили в пресс-службе египетского лидера.

Абдель Фаттах ас-Сиси Dvidshub.net

Создание такой зоны поможет развитию совместных проектов в сфере производства, его локализации и экспорта, сказано в сообщении.

Также стороны обсудили сотрудничество в области поставок зерна и продовольствия.

Кроме того, обсуждались вопросы строительства атомной электростанции «Эд-Дабаа» и создание зоны свободной торговли между Египтом и ЕАЭС, рассказал в свою очередь Мантуров.

Соглашение о зоне свободной торговли будет заключено уже в ближайшее время, переговорный процесс идёт с 2019 года, в последнее время он ускорился, отметил министр.

Ранее глава департамента международного сотрудничества Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) Дмитрий Каманин сообщил, что учёные из ЮАР и Египта будут участвовать в исследованиях на коллайдере тяжёлых ионов NICA, который строится в Дубне.