Москва, 19 марта 2023, 15:47 — REGNUM Учёные ЮАР и Египта будут участвовать в исследованиях на коллайдере тяжёлых ионов NICA, который строится в Дубне. Об этом 19 марта заявил глава департамента международного сотрудничества Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) Дмитрий Каманин.

Строительство коллайдера NICA на базе Объединенного института ядерных исследований
Строительство коллайдера NICA на базе Объединенного института ядерных исследований
© Артем Геодакян/ТАСС

«У нас уже есть устойчивое, долговременное сотрудничество с ЮАР, Египтом. Наши партнёры будут участвовать как в прикладных исследованиях, так и в исследованиях на самом острие науки», — сказал Каманин на международной конференции «Россия — Африка в многополярном мире».

Он отметил, что африканские учёные, в частности, будут участвовать в строительстве суперсовременного комплекса коллайдера тяжёлых ионов НИКА.

По его словам, ОИЯИ предлагает возможность равноправного участия и взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами.

NICA — проект по строительству коллайдера, которым руководит комитет представителей 18 стран-участниц. Учёные надеются, что он позволит понять, как образовались протоны и нейтроны в первые мгновения после Большого взрыва. В полную силу установка должна заработать в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года в Египте прошла сессия Комитета полномочных представителей ОИЯИ. На мероприятии, в частности, отмечалось, что готовящейся запуск коллайдера NICA станет важным событием для учёных всего мира.