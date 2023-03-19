Москва, , 15:47 — REGNUM Учёные ЮАР и Египта будут участвовать в исследованиях на коллайдере тяжёлых ионов NICA, который строится в Дубне. Об этом 19 марта заявил глава департамента международного сотрудничества Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) Дмитрий Каманин.

Строительство коллайдера NICA на базе Объединенного института ядерных исследований © Артем Геодакян/ТАСС

«У нас уже есть устойчивое, долговременное сотрудничество с ЮАР, Египтом. Наши партнёры будут участвовать как в прикладных исследованиях, так и в исследованиях на самом острие науки», — сказал Каманин на международной конференции «Россия — Африка в многополярном мире».

Он отметил, что африканские учёные, в частности, будут участвовать в строительстве суперсовременного комплекса коллайдера тяжёлых ионов НИКА.

По его словам, ОИЯИ предлагает возможность равноправного участия и взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами.

NICA — проект по строительству коллайдера, которым руководит комитет представителей 18 стран-участниц. Учёные надеются, что он позволит понять, как образовались протоны и нейтроны в первые мгновения после Большого взрыва. В полную силу установка должна заработать в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года в Египте прошла сессия Комитета полномочных представителей ОИЯИ. На мероприятии, в частности, отмечалось, что готовящейся запуск коллайдера NICA станет важным событием для учёных всего мира.