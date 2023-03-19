Москва, 19 марта, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Полузащитник «Монако» Александр Головин и капитан «Спартака» Георгий Джикия пропустят товарищеские матчи сборной России по футболу из-за травм. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба национальной команды.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

«Александр Головин из-за проблем с приводящей мышцей бедра не примет участие в мартовском сборе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тренерский штаб сборной России по согласованию с медицинским штабом «Монако» принял решение не рисковать здоровьем Головина.

Что касается Джикии, то в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» он получил мышечную травму бедра, сообщили в сборной.

Напомним, 19 марта в подмосковном Новогорске начнётся учебно-тренировочный сбор национальной команды. 23 марта сборная России сыграет с Ираном, а 27 марта — с Ираком.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта Головин и полузащитник «Торино» Алексей Миранчук были включены в окончательный состав сборной России на мартовский сбор. Однако 18 марта было объявлено, что Миранчук пропустит сбор из-за травмы.