Мариуполь, ДНР, 19 марта, 2023, 10:52 — ИА Регнум. В Мариуполе и дальше будут появляться комфортные и современные жилые кварталы. Об этом 19 марта заявил президент России Владимир Путин во время поездки в город и общения с местными жителями.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

«Будем расширять это», — сказал Путин, отреагировав на слова одной из жительниц Мариуполя, назвавшей это место «маленьким кусочком рая».

Как сообщало ИА REGNUM, Путин прилетел в Мариуполь на вертолёте, после чего за рулём автомобиля объехал несколько районов города.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал главе государства, что реконструкцию центра Мариуполя планируется завершить к концу года.

Также, по его словам, ремонт автомобильной дороги между Мариуполем и Донецком уже закончен, дорога представляет собой полноценную четырёхполосную трассу.