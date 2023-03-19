Мариуполь, ДНР, 19 марта, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Аэропорт Мариуполя уже используется для военных целей, гражданские рейсы пока не принимаются. Об этом 19 марта доложил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин президенту РФ Владимиру Путину во время его поездки в город.

РИА Новости Аэропорт Мариуполя

По словам политика, к концу 2023 года будет начата реконструкция здания аэропорта, планируется, что он станет полноценной воздушной гаванью, из которой можно будет вылетать во все города России и за рубеж.

«Мы поставили его на 2025 год», — пояснил он, добавив, что в настоящее время ближайшие аэропорты находятся в Ростове и Таганроге в 150 км.

«Пока используем как военный, для военных целей», — отметил заместитель председателя правительства России, уточнив, что здание аэропорта достаточно сильно было разрушено в результате обстрелов со стороны ВСУ, при этом взлетно-посадочная полоса более-менее сохранилась.

Как передавало ИА REGNUM, рабочие завершили ремонт автомобильной дороги между Мариуполем и Донецком.

Президент России прилетел в Мариуполь на вертолёте. Затем он пересел в машину и объехал несколько районов города, находясь за рулём.