Берн, 19 марта, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Правительство Швейцарии намерено использовать экстренные меры для поглощения банка Credit Suisse финансовым холдингом UBS. Об этом сообщает британская деловая газета Financial Times со ссылкой на три источника.

MICHAEL BUHOLZER/EPA/TASS Банк Credit Suisse

Согласно опубликованным данным, Берн стремится заключить сделку до открытия торгов 20 марта.

По действующим в стране правилам, у акционеров холдинга UBS есть шесть недель на проведение консультаций по поводу слияния банков, однако власти намерены провести сделку без их согласия. Служба по надзору за финансовыми рынками Швейцарии (Finma), Национальный банк страны, Credit Suisse и UBS не ответили на запросы издания.

Газета отмечает, что регуляторы Швейцарии рассматривают будущую сделку как единственный способ «остановить падение доверия» к Credit Suisse.

В начале недели финансовый обозреватель и автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки заявил, что один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse станет следующим, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB).