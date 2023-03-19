Берлин, 19 марта, 2023, 09:30 — ИА Регнум. Несмотря на экспортные ограничения, власти Германии в прошлом году выдали разрешения на поставки оружия в Саудовскую Аравию на сумму 44,2 млн евро. Об этом сообщила пресс-служба министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, отвечая на соответствующий запрос депутата бундестага от Левой партии Севим Дагделен, текст опубликован 19 марта агентством DPA.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

Согласно данным, речь идёт только об экспорте для совместных проектов с другими странами ЕС или НАТО. Так, для Саудовской Аравии было выдано всего 48 разрешений. При этом из общего объёма экспорта 7,1 млн евро приходится на военное оружие, а 37,1 млн евро — на другие виды вооружений.

Уточняется, что среди них поставки истребителей Eurofighter и Tornado, которые производит Великобритания. Помимо этого, власти Германии разрешили США экспортировать в Саудовскую Аравию комплектующие для боевых кораблей на сумму 40,8 млн евро, которые поступали из ФРГ.

Как передавало ИА REGNUM, министерство обороны Саудовской Аравии подписало меморандум о взаимопонимании с испанской государственной компанией Navantia о строительстве многоцелевых боевых кораблей для саудовских военно-морских сил.