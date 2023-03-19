Берлин в 2022 году одобрил поставки оружия Саудовской Аравии на €44,2 млн
Берлин, 19 марта, 2023, 09:30 — ИА Регнум. Несмотря на экспортные ограничения, власти Германии в прошлом году выдали разрешения на поставки оружия в Саудовскую Аравию на сумму 44,2 млн евро. Об этом сообщила пресс-служба министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, отвечая на соответствующий запрос депутата бундестага от Левой партии Севим Дагделен, текст опубликован 19 марта агентством DPA.
Согласно данным, речь идёт только об экспорте для совместных проектов с другими странами ЕС или НАТО. Так, для Саудовской Аравии было выдано всего 48 разрешений. При этом из общего объёма экспорта 7,1 млн евро приходится на военное оружие, а 37,1 млн евро — на другие виды вооружений.
Уточняется, что среди них поставки истребителей Eurofighter и Tornado, которые производит Великобритания. Помимо этого, власти Германии разрешили США экспортировать в Саудовскую Аравию комплектующие для боевых кораблей на сумму 40,8 млн евро, которые поступали из ФРГ.
Как передавало ИА REGNUM, министерство обороны Саудовской Аравии подписало меморандум о взаимопонимании с испанской государственной компанией Navantia о строительстве многоцелевых боевых кораблей для саудовских военно-морских сил.