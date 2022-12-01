Саудовская Аравия заказала боевые корабли у Испании
SPA: Саудовская Аравия и Испания подписали меморандум о строительстве боевых кораблей
Эр-Рияд,
1 декабря 2022, 05:44 — REGNUM Министерство обороны Саудовской Аравии подписало меморандум о взаимопонимании с испанской государственной компанией Navantia о строительстве многоцелевых боевых кораблей для саудовских военно-морских сил, сообщило информационное агентство SPA.
Саудовская Аравия
Иван Шилов © ИА REGNUM
На церемонии подписания присутствовали министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман и министр промышленности, торговли и туризма Испании Мария Рейес Марото.
В соответствии соглашением, испанская компания должна произвести суда и провести их «интеграцию» в флот, а также заниматься последующим техническим обслуживанием.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте министерство обороны Саудовской Аравии заключило несколько контрактов на поставку оружия, военной техники и боеприпасов. Общая сумма соглашений составила $1,8 млрд.
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История вопроса
Внешняя политика Королевства Саудовская Аравия главным образом определяется следующими факторами. Это торговля нефтью, связывающая королевство с традиционными её покупателями — странами Запада. Стратегическое партнёрство с США, рассматривающими Саудовскую Аравию как одного из главных союзников в регионе Ближнего Востока. Также королевство прилагает значительные усилия для поддержки по всему миру ислама, в частности его крайне консервативного направления, известного как ваххабизм.
Саудовская Аравия была образована в 1932 году как государство — «Хранитель двух святынь» (Мекка и Медина) и первоначально ориентировалась на Великобританию. После Второй мировой войны в стране началась добыча нефти и её экспорт, после чего инициатива перешла к США.
По заявлениям представителей государства, Саудовская Аравия в своей политике руководствуется принципами сотрудничества с нефтедобывающими государствами региона, единства арабского мира и исламской солидарности. Страна является членом ООН, Лиги арабских государств, Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, Всемирной исламской лиги, Организации исламского сотрудничества, Исламского банка развития, с 2005 года состоит во Всемирной торговой организации. Является одним из основателей и важнейших участников Организации стран — экспортёров нефти (OPEC). Благодаря значительным поступлениям от торговли нефтью Саудовская Аравия играет важную роль в Международном валютном фонде и Всемирном банке.
После начала «Арабской весны» отношения королевства с США несколько охладели, но после избрания президентом Дональда Трампа вновь наладились. Также в последнее время укрепляются связи Саудовской Аравии с Китаем.
Главным противником Саудовской Аравии в регионе считается Иран, отношения с Египтом при этом улучшаются. С 2015 года вооружённые силы королевства принимают участие в гражданской войне в Йемене, где воюют на стороне правительства против повстанцев хуситов (шиитская этноконфессиональная группа).