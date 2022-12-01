SPA: Саудовская Аравия и Испания подписали меморандум о строительстве боевых кораблей

Эр-Рияд, , 05:44 — REGNUM Министерство обороны Саудовской Аравии подписало меморандум о взаимопонимании с испанской государственной компанией Navantia о строительстве многоцелевых боевых кораблей для саудовских военно-морских сил, сообщило информационное агентство SPA.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

На церемонии подписания присутствовали министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман и министр промышленности, торговли и туризма Испании Мария Рейес Марото.

В соответствии соглашением, испанская компания должна произвести суда и провести их «интеграцию» в флот, а также заниматься последующим техническим обслуживанием.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте министерство обороны Саудовской Аравии заключило несколько контрактов на поставку оружия, военной техники и боеприпасов. Общая сумма соглашений составила $1,8 млрд.

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