Париж, 18 марта, 2023, 18:07 — ИА Регнум. В Париже участники митинга против принятой 16 марта без согласования в парламенте пенсионной реформы ворвались в торговый центр Châtelet les Halles, расположенный в центре города. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

IMAGO/www. imago-images.de/Global Look Press Протесты во Франции против пенсионной реформы

Согласно опубликованным данным, охранники торгового центра пытались не допустить прорыва митингующих, однако их попытки оказались безуспешными. Уточняется, что внутри здания были использованы дымовые шашки.

Днём ранее граждане Франции провели на площади Согласия стихийный митинг. Несколько тысяч человек не останавливаясь скандировали: «Париж, вставай!», «Макрона в отставку!», «Макрон, это война!»