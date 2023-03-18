Токио, 18 марта, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Лидеры Японии и Германии договорились об ужесточении санкций против России, заявил 18 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/ТАСС Фумио Кисида и Олаф Шольц

Также японский лидер отметил, что в ходе его переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем подтверждена важность продолжения поддержки Украины.

Шольц, в свою очередь, отметил, что Япония является одним из основных партнеров Германии и что страны намерены развивать экономическое, энергетическое сотрудничество и взаимодействовать в сфере безопасности.

Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года в министерстве экономики, торговли и промышленности Японии заявили о намерении ввести запрет на экспорт в Россию некоторых товаров, которые могут укрепить промышленную базу РФ.