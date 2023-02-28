Токио, , 09:44 — REGNUM Власти Японии намерены ввести запрет на экспорт некоторых товаров, которые, по их мнению, могут укрепить промышленную базу России. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Будут введены меры по запрету экспорта товаров, которые могут способствовать укреплению промышленной базы России», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подробности будут раскрыты позже.

Как передавало ИА REGNUM, по словам замглавы МИД Российской Федерации Александра Панкина, западные страны пытаются препятствовать морским перевозкам нефти из России. Вашингтон вновь расширил антироссийские санкции.