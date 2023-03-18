Москва, 18 марта, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Полузащитник итальянского футбольного клуба «Торино» Алексей Миранчук не сыграет за сборную России в мартовских матчах из-за травмы. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Александр Вильф/РИА Новости Алексей Миранчук

Ранее «Торино» объявил о травме Миранчука, из-за которой он не сможет сыграть в матче чемпионата Италии с «Наполи» 19 марта.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта Миранчук был включён в окончательный состав сборной на мартовские сборы.

Напомним, 23 марта сборная России по футболу в Тегеране сыграет с командой Ирана, а 26 марта примет сборную Ирака в Санкт-Петербурге.