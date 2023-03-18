Турин, Италия, 18 марта, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Полузащитник итальянского футбольного клуба «Торино» Алексей Миранчук должен восстановиться после травмы в течение десяти дней. Об этом 18 марта заявил «Спорт-Экспрессу» спортивный директор клуба Давиде Ваньяти.

Петр Ковалев/ТАСС Алексей Миранчук

«Восстановление Алексея Миранчука после травмы займёт примерно десять дней», — сказал Ваньяти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Миранчук из-за травмы пропустит товарищеские матчи сборной России с командами Ирана (23 марта) и Ирака (26 марта).

17 марта Миранчук был включён в состав сборной России на мартовский сбор.