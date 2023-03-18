Россия ратифицировала договор с Абхазией о признании судебных решений
Россия ратифицировала соглашение с Абхазией о признании решений судов по экономическим делам
Москва, 18 марта, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между РФ и Абхазией о сотрудничестве в судебной сфере. Документ опубликован 18 марта на официальном интернет-портале правовой информации.
Соглашение было подписано в Санкт-Петербурге в июне прошлого года.
В соответствии с документом, Москва и Сухум взаимно признают и приводят в исполнение вступившие в законную силу решения судов и международных коммерческих арбитражей. Речь идёт о спорах, возникающих при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности.
Сообщается, что соглашение вступит в законную силу спустя 30 дней после получения последнего письменного уведомления о выполнении российской и абхазской сторонами всех необходимых внутренних процедур.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за дискредитацию участвующих в спецоперации добровольцев.