Москва, 18 марта, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между РФ и Абхазией о сотрудничестве в судебной сфере. Документ опубликован 18 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Соглашение было подписано в Санкт-Петербурге в июне прошлого года.

В соответствии с документом, Москва и Сухум взаимно признают и приводят в исполнение вступившие в законную силу решения судов и международных коммерческих арбитражей. Речь идёт о спорах, возникающих при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности.

Сообщается, что соглашение вступит в законную силу спустя 30 дней после получения последнего письменного уведомления о выполнении российской и абхазской сторонами всех необходимых внутренних процедур.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за дискредитацию участвующих в спецоперации добровольцев.