Москва, 18 марта, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за дискредитацию участвующих в спецоперации добровольцев. Соответствующий документ опубликован 18 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Поправки вносятся в статью 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП). Ранее ей предусматривалось наказание лишь за дискредитацию ВС России в целях защиты интересов страны и её граждан. Нынешние правки затрагивают добровольческие формирования, организации или лица, оказывающие содействие ВС РФ.

Что касается санкций, то административный штраф для граждан составит 30–50 тыс. рублей, для должностных лиц — 100–200 тыс. рублей, для юридических лиц — 300–500 тыс. рублей.

В случае, если в течение года нарушитель совершает не одно аналогичное преступление, он будет привлечён к уголовной ответственности.

Также закон вводит административную ответственность за распространение в средствах массовой информации инструкции по незаконному изготовлению боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин и директор департамента регионального развития российского правительства Василий Анохин в ходе рабочей встречи обсудили предложение, сделанное последнему, взять на себя обязанности главы Смоленской области.