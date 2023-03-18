Вашингтон, 18 марта, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Полное раскрытие имеющихся сведений о взрывах на газопроводах «Северный поток» представляет опасность для информаторов, заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью изданию Exxpress.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

Он признал, что обладает дополнительной информацией о произошедшем с газопроводами, но делиться ей не будет. Херш высмеял версию с «проукраинской группировкой», якобы стоявшей за диверсией, и подчеркнул, что не сомневается в своей правоте.

«Вы в курсе, какие приказы поступали. Я знаю об этом гораздо больше, чем хочу сказать. Но я должен защищать людей, которые информируют меня», — сказал журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш обнародовал свою версию взрывов на газовых магистралях в Балтийском море: летом 2022 года трубопроводы заминировали водолазы из США, а через три месяца норвежцы подорвали их. Решение об операции принял американский президент Джо Байден. Позднее западные СМИ написали о диверсии, совершённой некоей проукраинской группировкой. Российские власти заявили, что эти публикации — вброс для отвлечения внимания.