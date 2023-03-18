Рождённым за границей детям россиян предложили давать гражданство РФ
Москалькова предложила давать рождённым за границей детям россиян гражданство РФ
Москва, 18 марта, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова внесла в Государственную думу законопроект, которым планируется внести изменения в закон о гражданстве. Об этом 18 марта сообщает РИА Новости.
По информации агентства, документом предлагается давать ребёнку гражданство РФ независимо от места его рождения, если на день рождения ребёнка один из его родителей был гражданином России.
В проекте закона, который был принят в первом чтении, предусмотрено, что гражданство такой ребёнок может получить в случае, если родился в России.
Отмечается, что документом предложено отменить необходимость предоставления письменного и нотариально удостоверенного согласия второго родителя — гражданина иностранного государства на получение ребенком-иностранцем паспорта России, если один из родителей уже имеет российское гражданство или приобретает его.
«Необходимость поправок обусловлена тем, что в настоящее время в случае конфликта в семьях требование об обязательном согласии родителя-иностранца зачастую становится непреодолимым препятствием для оформления российского гражданства ребенка», — цитирует агентство текст пояснительной записки.
Как передавало ИА REGNUM, ранее Москалькова обратилась в ООН по ситуации с Киево-Печерской лаврой. Она напомнила, что киевский режим продолжает преследовать Украинскую православную церковь (УПЦ), её священников и монахов.
Также она сообщила, что Киев отказался принять 70 украинских военнопленных во время обмена 7 марта. Вместо обмена «160 на 160» украинская сторона согласилась обменять только 90 человек.