Москва, 18 марта, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова внесла в Государственную думу законопроект, которым планируется внести изменения в закон о гражданстве. Об этом 18 марта сообщает РИА Новости.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Мать с ребенком в коляске

По информации агентства, документом предлагается давать ребёнку гражданство РФ независимо от места его рождения, если на день рождения ребёнка один из его родителей был гражданином России.

В проекте закона, который был принят в первом чтении, предусмотрено, что гражданство такой ребёнок может получить в случае, если родился в России.

Отмечается, что документом предложено отменить необходимость предоставления письменного и нотариально удостоверенного согласия второго родителя — гражданина иностранного государства на получение ребенком-иностранцем паспорта России, если один из родителей уже имеет российское гражданство или приобретает его.

«Необходимость поправок обусловлена тем, что в настоящее время в случае конфликта в семьях требование об обязательном согласии родителя-иностранца зачастую становится непреодолимым препятствием для оформления российского гражданства ребенка», — цитирует агентство текст пояснительной записки.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Москалькова обратилась в ООН по ситуации с Киево-Печерской лаврой. Она напомнила, что киевский режим продолжает преследовать Украинскую православную церковь (УПЦ), её священников и монахов.

Также она сообщила, что Киев отказался принять 70 украинских военнопленных во время обмена 7 марта. Вместо обмена «160 на 160» украинская сторона согласилась обменять только 90 человек.