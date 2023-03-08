Киев, , 18:01 — REGNUM Организация Объединённых Наций будет содействовать обмену военнопленными между Москвой и Киевом. Об этом 8 марта заявил прибывший на Украину генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает офис генсека.

Российские военнослужащие, находившиеся в украинском плену, во время обмена военнопленными © Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Мы будем продолжать поддерживать решение гуманитарных проблем везде, где это возможно, на каждом фронте», — сказал Гутерриш на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Он добавил, что ООН будет стремиться существенно расширить обмен военнопленными.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Киев отказался принять 70 украинских военнопленных во время обмена 7 марта. Вместо обмена «160 на 160», украинская сторона согласилась обменять только 90 человек.

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