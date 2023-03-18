Санкт-Петербург, 18 марта, 2023, 10:00 — ИА Регнум. По факту ДТП с участием микроавтобуса, сбившего шесть человек на тротуаре в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает 18 марта пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

По данным полицейского расследования, водитель Ford Transit 1994 года рождения не справился с управлением микроавтобусом после «дорожного инцидента» с участием автомобиля Renault Kaptur, которым управлял водитель 1958 года рождения. Это произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Первого Мая в Красносельском районе.

В результате микроавтобус выехал на тротуар, где сбил пешеходов. По факту наезда на людей возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ).

Госпитализация потребовалась шести пешеходам. В состоянии средней степени тяжести в больницу попали трое граждан, 1951, 1991 годов рождения. Двое детей, 2014 и 2016 годов рождения, находятся в состоянии средней степени тяжести, девочка 2013 года рождения — в тяжёлом состоянии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта женщину, сбитую микроавтобусом, доставили в отделение реанимации в тяжёлом состоянии. Состояние наиболее серьёзно пострадавшего ребёнка врачи оценивают как тяжёлое, но стабильное.