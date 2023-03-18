Анкара, 18 марта, 2023, 09:26 — ИА Регнум. На территории провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8, сообщили 18 марта в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

ИА REGNUM Дмитрий Сухов Последствия землетрясения. 2023

Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в 8:14 мск. Эпицентр располагался в четырех километрах в юго-востоку от города Гёксун.

Очаг залегал на глубине двух километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших при землетрясениях на юго-востоке страны достигло 48 тысяч человек.

Материальный ущерб оценивается в 2 трлн турецких лир, или в сумму, превышающую $105 млрд.