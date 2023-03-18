Вашингтон, 18 марта, 2023, 07:30 — ИА Регнум. Популярные маршруты перелётов, проходившие над территорией России, позволяли американским авиакомпаниям экономить топливо и сокращали время перелётов. Поэтому в США недовольны отсутствием возможности летать этим маршрутом и требуют предусмотреть аналогичный запрет для иностранных конкурентов, сообщила The New York Times.

(сс) Jim Larrison Самолет авиакомпании United Airlines

В материале говорится, что из-за потерь авиаперевозчики США были вынуждены сократить количество перевозимых грузов и пассажиров, а также не запустили запланированные рейсы в Мумбаи, Токио, Сеул и другие города.

В США считают, что полёты над Россией дают авиакомпаниям Air India, Emirates и China Eastern Airlines преимущество, которое авиакомпании считают несправедливым. Airlines for America заявила о потерях двух миллиардов долларов в год из-за этого запрета. В связи с этим представители американских авиакомпаний требуют применить к иностранным перевозчикам те же ограничения и принудить их также огибать при перелётах воздушное пространство РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, о росте расходов на топливо при перелетах в Азию из-за введённых ограничений заявлялось ещё в октябре. Закрытие воздушного пространство РФ стало ответом на аналогичные ограничения Запада.