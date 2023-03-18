Москва, 18 марта, 2023, 03:13 — ИА Регнум. Ключевая ставка в России останется на уровне 7,5% до 28 апреля 2023 года. Такое решение было принято Центробанком РФ 17 марта.

Ключевая ставка

На этом уровне ключевую ставку сохраняют уже в четвёртый раз. Эксперты указывают, что такое решение было ожидаемым. Предложение увеличить ставку обсуждалось, но по нему не был достигнут консенсус, отметил «Коммерсант». Тем не менее это решение могут принять в ближайшие месяцы в связи с инфляцией, которая может быть спровоцирована замещением внешнего спроса внутренним на фоне потребительской активности.

«Банк России беспокоит сейчас опережающий рост цен на услуги и радует более быстрое, чем можно было ожидать, восстановление экономической активности», — говорится в статье.

Возможно, к июлю 2023 года также будет на один процент увеличена нейтральная ставка, которая сейчас составляет 5-6%

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Центробанке отметили, что инфляционные ожидания в стране всё ещё повышенные, хотя и несколько снизились. Тогда подчёркивалось, что ситуация в РФ развивается лучше прогнозов ЦБ, сделанных в октябре 2022 года.