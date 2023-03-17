Москва, 17 марта, 2023, 23:31 — ИА Регнум. Хоккеисты ЦСКА в Москве в ходе первого матча второго раунда плей-офф КХЛ забросили в ворота «Локомотива» две шайбы и вырвали победу, сообщает СЭ.

Cska-hockey.ru ЦСКА

Победные очки ЦСКА принесли Ярослав Дыбленко и Павел Карнаухов.

Таким образом, счёт в начавшейся серии стал 1-0 в пользу армейцев.

Следующий матч между командами состоится 19 марта на «ЦСКА Арене».

Как сообщало ИА REGNUM, тренерский штаб национальной команды России во главе с Валерием Карпиным назвал состав сборной на мартовский учебно-тренировочный сбор, в список вошли 29 футболистов.