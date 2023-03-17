Путин включил Примакова в Совет по межнациональным отношениям
Владимир Путин включил Евгения Примакова в Совет при президенте по межнациональным отношениям
Москва, 17 марта, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Глава РФ Владимир Путин включил в состав Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям руководителя Россотрудничества Евгения Примакова. Указ об этом опубликован на портале правовой информации.
Совет образован в целях совершенствования государственной политики в области межнациональных отношений и является совещательным и консультативным органом при президенте РФ.
Известный политик, журналист Примаков с июня 2020 года возглавляет Россотрудничество.
Евгений Примаков — внук советского и российского дипломата и учёного, бывшего министра иностранных дел и главы правительства Евгения Максимовича Примакова.
Как сообщало ИА REGNUM, попытки части диаспоры жителей Украины в Германии в октябре 2022 года отнять Русский дом в Берлине оказались позорными Об этом заявлял Евгений Примаков.