Москва, 17 марта, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Глава РФ Владимир Путин включил в состав Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям руководителя Россотрудничества Евгения Примакова. Указ об этом опубликован на портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евгений Примаков

Совет образован в целях совершенствования государственной политики в области межнациональных отношений и является совещательным и консультативным органом при президенте РФ.

Известный политик, журналист Примаков с июня 2020 года возглавляет Россотрудничество.

Евгений Примаков — внук советского и российского дипломата и учёного, бывшего министра иностранных дел и главы правительства Евгения Максимовича Примакова.

Как сообщало ИА REGNUM, попытки части диаспоры жителей Украины в Германии в октябре 2022 года отнять Русский дом в Берлине оказались позорными Об этом заявлял Евгений Примаков.