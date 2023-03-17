Москва, 17 марта, 2023, 22:34 — ИА Регнум. Состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с исполняющим обязанности губернатора Смоленской области Василием Анохиным, назначенным на эту должность 17 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

kremlin.ru Владимир Путин

Ранее Анохин руководил департаментом регионального развития правительства РФ. Путин подчеркнул важность его опыта работы в ведомстве в целом и в департаменте в том числе, особенно в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«Очень рассчитываю на то, что все эти знания, ну и прямо скажем, хорошие контакты в правительстве России с коллегами позволят Вам эффективно решать стоящие перед областью задачи», — сказал Анохину президент, пожелав ему удачи.

Путин также подчеркнул, что проведёт с Анохиным ещё одну встречу, чтобы обговорить действия по решению задач для развития области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возглавлявший Смоленскую область Алексей Островский был отправлен в отставку по собственному желанию.