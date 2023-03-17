Париж, 17 марта, 2023, 22:19 — ИА Регнум. В Париже, на площади Согласия, вновь проходит стихийный митинг против принятой 16 марта без голосования в парламенте пенсионной реформы. Об акции протеста пишут местные СМИ.

kriss_toff Полиция Франции во время протестов в Париже

Несколько тысяч человек не останавливаясь скандируют: «Париж, вставай!», «Макрона в отставку!», «Макрон, это война!».

Полиция оцепила площадь со всех прилегающих улиц. У Бурбонского дворца, где заседает Национальная ассамблея, установили водометы.

Митингующие возводят баррикады.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Парижа, на площади Согласия, 16 марта задержали 73 участника митинга против повышения пенсионного возраста. Полиция применяла слезоточивый газ.