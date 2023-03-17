Москва, 17 марта, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Правительство России выдвинуло в наблюдательный совет Сбербанка помощника президента Максима Орешкина, заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, министра финансов Антона Силуанова, а также первого заместителя председателя Центрального Банка России Сергея Швецова. Это говорится в распоряжении правительства России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

Кандидаты утверждены для избрания в наблюдательный совет Сбербанка в качестве представителей от России.

Напомним, что Силуанов сейчас возглавляет действующий наблюдательный совет Сбербанка, в его состав входят Максим Орешкин и Дмитрий Чернышенко, также наблюдательный совет представляют заместитель председателя правления Сбербанка Белла Златкис, советник председателя Банка России Сергей Игнатьев, заместитель министра финансов Владимир Колычев, глава Сбербанка Герман Греф.

Сергей Швецов входил в состав наблюдательного совета банка до 2020 года.