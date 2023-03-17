Москва, 17 марта, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Выступающие в европейских чемпионатах хавбек «Монако» Александр Головин и полузащитник итальянского «Торино» Алексей Миранчук вошли в окончательный состав сборной России по футболу на мартовский сбор. Об этом говорится в телеграм-канале национальной сборной.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

В расширенный состав, опубликованный 6 марта, вошёл 41 футболист. В итоговый состав попали 29 игроков, их имена пока не названы.

Напомним, что футболисты не вызывались в российскую сборную после того, как Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили россиян от участия в международных соревнованиях из-за конфликта на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, канадский кёрлингист Роб Харрис заявил, что Украину убрали из списка стран, где будет проводиться чемпионат мира по футболу в 2030 году. По данным спортсмена, в списке стран — претендентов на проведение чемпионата Украину заменило Марокко. Проводить турнир намерены Испания и Португалия.