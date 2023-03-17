Мэр Москвы Собянин: крупнейшая в России пляжная зона появится в Нагатино

Москва, , 11:16 — REGNUM Крупнейшая в Москве и России пляжная зона откроется летом на юге столицы в рамках масштабного проекта по благоустройству Нагатинской поймы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил 17 марта в своём телеграм-канале.

Бассейн fancycrave1

Здесь уже работает крытый развлекательный парк «Остров мечты», рядом разбит ландшафтный парк с летним кинотеатром, декоративными водоёмами и зонами отдыха.

«Этим летом здесь появится самая большая в Москве и в России открытая пляжная зона с пятью бассейнами с подогревом», — написал Собянин.

На пляже будут лежаки, раздевалки и душ, рядом откроются кафе и рестораны. Появится возможность заниматься вейкбордом. Кроме того, в этой зоне начинается строительство открытого парка развлечений. В результате появится огромная территория для отдыха москвичей и гостей столицы, добавил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице в мае планируют запустить часть южного участка Московского скоростного диаметра. Новая дорога значительно улучшит транспортную доступность района Печатники.